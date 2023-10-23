Энергетики стран Центральной Азии примут участие в двух мероприятиях в Самарканде

В городе Самарканде, 25-26 октября этого года, пройдут 42-е заседание Координационной комиссии и 40-е заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета.

В городе Самарканде, 25-26 октября этого года, пройдут 42-е заседание Координационной комиссии и 40-е заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает Минэнерго Узбекистана.

На энергетическом форуме соберутся представители профильных организаций и структур Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В мероприятии примут участие и специалисты из России - в качестве наблюдателей.

В рабочем порядке эксперты детально проанализируют вопросы подготовки в Центральноазиатском регионе к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годах и проделанную в этом направлении работу. Также обсудят недостатки и пути их решения.

"...предполагается обсудить необходимые практики по обеспечению стабильности электроснабжения в энергокольцевой системе Центральной Азии, предотвращению каскадных отключений электроэнергии, подключению возобновляемых источников энергии к электросетям, их правильной эксплуатации, а также перспективы рационального использования водных ресурсов региона", - говорится в сообщении ведомства.