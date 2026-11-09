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    Турция завершит вывод войск с иракской базы Зилкан к концу 2026 года

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 23:01
    Турция завершит вывод войск с иракской базы Зилкан к концу 2026 года

    Турция завершит начавшийся в ноябре поэтапный вывод войск с военной базы Зилкан в иракском районе Башика до конца 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на Iraqi News Agency, об этом заявил официальный представитель главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Сабах ан-Нуаман.

    По его словам, после вывода турецких подразделений объект перейдет под контроль иракских сил безопасности до конца текущего или в начале 2027 года.

    Ан-Нуаман сообщил, что совместный ирако-турецкий комитет по безопасности уже приступил к работе над вопросами передачи лагеря и укрепления безопасности в Синджаре. Договоренности предусматривают постепенный вывод турецких войск, усиление контроля иракского государства над Синджаром, расширение сотрудничества в сфере безопасности и развитие экономических связей.

    Представитель иракского командования подчеркнул, что прогресс в обеспечении безопасности Синджара позволил перейти к практической реализации договоренностей с Анкарой. В частности, Армия Ирака взяла на себя ответственность за безопасность района, а вооруженные формирования начали интегрироваться в государственные силовые структуры.

    Турецкая база Зилкан была развернута в 2015 году по договоренности Анкары с правительством Иракского Курдистана с целью подготовки местных сил для борьбы с террористической группировкой ИГ. В сентябре 2026 года в Турции сообщили о намерении вывести военный контингент с территории Ирака.

    Вывод войск Ирак Турция
    Türkiyə İraqdan qoşunlarını ilin sonunadək çıxaracaq
    Türkiye to complete troop withdrawal from Iraq's Zilkan base by end of 2026
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