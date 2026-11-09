İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Türkiyə İraqdan qoşunlarını ilin sonunadək çıxaracaq

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 23:24
    Türkiyə İraqdan qoşunlarını ilin sonunadək çıxaracaq

    Türkiyə 2026-cı ilin noyabrında başladığı hərbi qüvvələrin İraqın Başika bölgəsindəki Zilkan hərbi bazasından mərhələli çıxarılması prosesini ilin sonunadək başa çatdıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İraq Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının rəsmi nümayəndəsi Sabah ən-Numan "Iraqi News Agency"yə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə hərbçilərinin çıxarılmasından sonra hərbi obyekt 2026-cı ilin sonunadək və ya 2027-ci ilin əvvəlində İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarətinə veriləcək.

    Nümayəndə bildirib ki, İraq-Türkiyə Birgə Təhlükəsizlik Komitəsi hərbi bazanın təhvil verilməsi və Sincar bölgəsində təhlükəsizliyin gücləndirilməsi ilə bağlı işlərə başlayıb. Razılaşmalar Türkiyə qoşunlarının mərhələli çıxarılmasını, İraq dövlətinin Sincar üzərində nəzarətinin gücləndirilməsini, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini və iqtisadi əlaqələrin inkişafını nəzərdə tutur.

    Sabah ən-Numan vurğulayıb ki, Sincarda təhlükəsizliyin təmin olunmasında əldə edilən irəliləyiş Ankara ilə razılaşmaların praktiki icrasına başlamağa imkan verib. İraq ordusu bölgənin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, silahlı birləşmələr isə dövlətin güc strukturlarına inteqrasiya olunmağa başlayıb.

    Zilkan hərbi bazası 2015-ci ildə Ankaranın İraq Kürdüstanının regional hökuməti ilə razılaşması əsasında İŞİD terror qruplaşmasına qarşı mübarizə aparan yerli qüvvələrin hazırlanması məqsədilə yaradılıb. Türkiyə 2026-cı ilin sentyabrında İraq ərazisindəki hərbi kontingentini çıxarmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.

    İraq Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələr
    Турция завершит вывод войск с иракской базы Зилкан к концу 2026 года
    Türkiye to complete troop withdrawal from Iraq's Zilkan base by end of 2026
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    03:41
    Britaniyalı yazıçı 81 yaşında Buker mükafatına layiq görülüb
    Digər ölkələr
    03:23
    UFC rəhbəri Trampın mətbuat katibi olmaq təklifini rədd edib
    Digər ölkələr
    02:40
    İran ABŞ-ı danışıqlarla bağlı saxta xəbərlər yaymaqda ittiham edib
    Region
    02:26
    KXDR Hərbi Dəniz Qüvvələrini yeni sürətli torpedalarla təchiz edəcək
    Digər ölkələr
    01:57
    Tramp İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirsə də, yeni zərbələri istisna etməyib
    Digər ölkələr
    01:53
    "Al Arabiya" ABŞ və İran arasında mümkün razılaşmanın detallarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    01:34
    Tramp: Rusiya və Ukrayna Əbu-Dabi danışıqlarında irəliləyişə nail ola bilər
    Digər ölkələr
    01:01
    Pentaqon kosmosu döyüş əməliyyatları məkanı hesab edir
    Digər ölkələr
    00:39
    Konqresə Pentaqon rəhbərinin impiçmenti ilə bağlı qətnamə təqdim edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti