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    Саудовская коалиция уничтожила предприятия хуситов по производству баллистики

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 22:42
    Саудовская коалиция уничтожила предприятия хуситов по производству баллистики

    Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по нескольким предприятиям йеменских хуситов, где производились компоненты баллистических ракет.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики в соцсети Х.

    По его словам, в результате операции были уничтожены завод по сборке и производству компонентов ракет, предприятие по изготовлению твердого топлива, а также цех по сборке электронных систем для этого вида вооружений.

    В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между движением "Ансар Аллах" (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

    Напряженность в регионе усилилась после того, как в июле 2026 года хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и атаковали несколько ее нефтяных танкеров. В октябре правительственные силы Йемена начали масштабную операцию по возвращению территорий, находящихся под контролем боевиков.

    Турки аль-Малики Саудовская Аравия Движение Ансар Аллах (хуситы)
    Koalisiya qüvvələri husilərin raket istehsalı müəssisələrini vurub
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