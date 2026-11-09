Саудовская коалиция уничтожила предприятия хуситов по производству баллистики

Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по нескольким предприятиям йеменских хуситов, где производились компоненты баллистических ракет.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики в соцсети Х.

По его словам, в результате операции были уничтожены завод по сборке и производству компонентов ракет, предприятие по изготовлению твердого топлива, а также цех по сборке электронных систем для этого вида вооружений.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между движением "Ансар Аллах" (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

Напряженность в регионе усилилась после того, как в июле 2026 года хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и атаковали несколько ее нефтяных танкеров. В октябре правительственные силы Йемена начали масштабную операцию по возвращению территорий, находящихся под контролем боевиков.