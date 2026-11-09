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    Koalisiya qüvvələri husilərin raket istehsalı müəssisələrini vurub

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 23:17
    Koalisiya qüvvələri husilərin raket istehsalı müəssisələrini vurub

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi ərəb koalisiyasının qüvvələri Yəməndə husilərə məxsus ballistik raket komponentlərinin istehsal olunduğu bir neçə müəssisəyə zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə alyansın rəsmi nümayəndəsi Türki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, əməliyyat nəticəsində raketlərin yığılması və komponentlərinin istehsalı zavodu, bərk yanacaq istehsalı müəssisəsi, eləcə də raketlərin elektron sistemlərinin yığıldığı sex məhv edilib.

    Yəməndə 2014-cü ilin avqustundan "Ənsar Allah" hərəkatı (husilər) ilə Səudiyyə Ərəbistanının dəstəklədiyi hökumət qüvvələri arasında silahlı qarşıdurma davam edir.

    Regionda gərginlik 2026-cı ilin iyulunda husilərin Səudiyyə Ərəbistanına qarşı dəniz blokadası elan etməsi və ölkəyə məxsus bir neçə neft tankerinə hücum etməsindən sonra artıb. Oktyabrda isə Yəmən hökumət qüvvələri silahlı qruplaşmanın nəzarətindəki əraziləri geri qaytarmaq üçün genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb.

    Səudiyyə Ərəbistanı Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Ballistik raket
    Саудовская коалиция уничтожила предприятия хуситов по производству баллистики
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