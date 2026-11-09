По факту взрыва на заводе в Измире задержаны шесть человек
В регионе
- 09 ноября, 2026
- 23:12
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В связи со взрывом на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага провинции Измир на западе Турции задержаны шесть человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
По факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого и были задержаны шестеро подозреваемых.
В настоящее время следствие по делу продолжается.
Отметим, что в результате взрыва погибли 16 человек, еще 13 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 6 nəfər saxlanılıb
Six people detained over explosion at factory in Izmir
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