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    По факту взрыва на заводе в Измире задержаны шесть человек

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 23:12
    По факту взрыва на заводе в Измире задержаны шесть человек

    В связи со взрывом на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага провинции Измир на западе Турции задержаны шесть человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    По факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого и были задержаны шестеро подозреваемых.

    В настоящее время следствие по делу продолжается.

    Отметим, что в результате взрыва погибли 16 человек, еще 13 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Задержание подозреваемых Взрыв на заводе Турция
    İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 6 nəfər saxlanılıb
    Six people detained over explosion at factory in Izmir
    44 filmi
    44 filmi

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