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    İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 6 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 09 noyabr, 2026
    • 22:45
    İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 6 nəfər saxlanılıb

    Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda baş verən və 16 nəfərin həyatına son qoyan partlayışla bağlı 6 şübhəli şəxs saxlanılıb.

    "Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, faktla bağlı dərhal cinayət işi başlanılıb.

    İlkin araşdırmalar nəticəsində hadisədə təqsiri olduğu müəyyən edilən 6 şübhəli saxlanılıb.

    Hazırda hadisə ilə bağlı istintaq davam etdirilir.

    Zavodda partlayış Saxlanılanlar Türkiyə Cümhuriyyəti
    По факту взрыва на заводе в Измире задержаны шесть человек
    Six people detained over explosion at factory in Izmir
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