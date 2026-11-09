İzmirdə zavodda baş verən partlayışla bağlı 6 nəfər saxlanılıb
Region
- 09 noyabr, 2026
- 22:45
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Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda baş verən və 16 nəfərin həyatına son qoyan partlayışla bağlı 6 şübhəli şəxs saxlanılıb.
"Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, faktla bağlı dərhal cinayət işi başlanılıb.
İlkin araşdırmalar nəticəsində hadisədə təqsiri olduğu müəyyən edilən 6 şübhəli saxlanılıb.
Hazırda hadisə ilə bağlı istintaq davam etdirilir.
По факту взрыва на заводе в Измире задержаны шесть человек
Six people detained over explosion at factory in Izmir
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