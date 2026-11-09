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    Арахамия: Киев не ожидает прорыва в первом этапе переговоров с РФ в Абу-Даби

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 23:28
    Арахамия: Киев не ожидает прорыва в первом этапе переговоров с РФ в Абу-Даби

    Украина не ожидает существенного прогресса от первого раунда переговоров с Россией при посредничестве США в ОАЭ, однако рассчитывает на более конкретные результаты последующих встреч.

    Как передает Report, об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Deutsche Welle.

    По его словам, после продолжительного перерыва само возобновление переговорного процесса уже можно считать достижением.

    "Ожидания от первых переговоров минимальны. В то же время от второго раунда мы уже кое-что ожидаем", - отметил Арахамия.

    Он также заявил, что не видит признаков поддержки Вашингтоном какой-либо из сторон конфликта, подчеркнув, что США стараются действовать "максимально симметрично".

    Переговоры Украины, России и США должны пройти 10 ноября в Абу-Даби. Как ожидается, на первом этапе стороны сосредоточатся на вопросах послевоенной безопасности и возможных механизмах урегулирования.

    Отдельное внимание Киев намерен уделить гуманитарным вопросам, в частности активизации обмена военнопленными, о чем ранее заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

    Давид Арахамия Российско-украинский конфликт
    Ukrayna Rusiya ilə ilk danışıqlardan ciddi nəticə gözləmir
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