Арахамия: Киев не ожидает прорыва в первом этапе переговоров с РФ в Абу-Даби

Украина не ожидает существенного прогресса от первого раунда переговоров с Россией при посредничестве США в ОАЭ, однако рассчитывает на более конкретные результаты последующих встреч.

Как передает Report, об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Deutsche Welle.

По его словам, после продолжительного перерыва само возобновление переговорного процесса уже можно считать достижением.

"Ожидания от первых переговоров минимальны. В то же время от второго раунда мы уже кое-что ожидаем", - отметил Арахамия.

Он также заявил, что не видит признаков поддержки Вашингтоном какой-либо из сторон конфликта, подчеркнув, что США стараются действовать "максимально симметрично".

Переговоры Украины, России и США должны пройти 10 ноября в Абу-Даби. Как ожидается, на первом этапе стороны сосредоточатся на вопросах послевоенной безопасности и возможных механизмах урегулирования.

Отдельное внимание Киев намерен уделить гуманитарным вопросам, в частности активизации обмена военнопленными, о чем ранее заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.