    Эльнур Солтанов: "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересами

    Энергетика
    • 29 сентября, 2025
    • 12:54
    "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересами.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики, исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на Бакинской климатической неделе.

    По его словам, одним из ключевых факторов является геополитика: "Потому что это межправительственный процесс. В геополитике есть очень тонкие механизмы. Но в конечном итоге это зависит от решения общества - особенно молодежи и детей".

    Солтанов отметил, что поскольку государства думают о своих интересах, "зеленый переход" также должен в определенной степени совпадать с национальными интересами: "Нам повезло, что во многих случаях "зеленый переход" служит национальным интересам стран как с точки зрения технологических инноваций, так и вклада в экономику. В некоторых странах это вопрос энергетической безопасности. Поэтому, в целом, существует достаточная совместимость между национальными интересами и глобальными целями. Второй момент: ни одно правительство или правительства не смогут достаточно быстро продвинуть процесс в одиночку. Главная цель - достижение нулевых чистых выбросов к 2050 году и предела в 1,5 градуса. В этом смысле роль правительств заключается в раскрытии потенциала частного сектора. Другого пути нет".

    BCAW2025 климатическая повестка Эльнур Солтанов зеленый переход
    Elnur Soltanov: "Yaşıl" keçid milli maraqlarla üst-üstə düşməlidir"

