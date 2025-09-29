İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Elnur Soltanov: "Yaşıl" keçid milli maraqlarla üst-üstə düşməlidir"

    Energetika
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:35
    Elnur Soltanov: Yaşıl keçid milli maraqlarla üst-üstə düşməlidir
    Elnur Soltanov

    Dünyada "Yaşıl keçid" dövlətlərin maraqları ilə bağlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika nazirinin müavini, COP29-un baş icraçı direktoru Elnur Soltanov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"ndə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, burada əsas amillərdən biri geosiyasətdir: "Çünki bu, hökumətlərarası bir prosesdir. Geosiyasətdə isə çox incə mexanizmlər var. Amma sonda bu, cəmiyyətin-xüsusilə gənclərin və uşaqların qərarına bağlıdır. Məncə bu, bütün dünyada belədir".

    E.Soltanov qeyd edib ki, dövlətlər öz maraqlarını düşündüyünə görə "yaşıl keçid"də müəyyən dərəcədə milli maraqlarla üst-üstə düşməlidir: "Biz şanslıyıq ki, bir çox hallarda "yaşıl keçid" həm texnoloji innovasiya, həm də iqtisadiyyata töhfə baxımından ölkələrin milli maraqlarına xidmət edir. Bəzi ölkələrdə bu, açıq şəkildə enerji təhlükəsizliyi və özünütəminat məsələsidir. Ona görə də, ümumilikdə baxdıqda, milli maraqla qlobal məqsədlər arasında kifayət qədər uyğunluq var.

    İkinci məqam budur: heç bir hökumət və ya hökumətlər bu prosesi lazım olan sürətlə tək irəlilədə bilməz. Sürət isə 2050-ci ilə qədər xalis sıfır emissiya və 1,5 dərəcə hədəfidir. Bu baxımdan, hökumətlərin rolu özəl sektoru açmaqdır. Başqa yol yoxdur. Çünki bazar qüvvələri işə qoşulmayınca, həll mümkün deyil".

    BCAW2025 Elnur Soltanov
    Эльнур Солтанов: "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересами

    Son xəbərlər

    13:01

    "Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşir

    Digər
    13:00

    Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari büdcəyə qaytarılacaq

    Region
    13:00

    Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilib

    Fərdi
    12:55

    Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıb

    Daxili siyasət
    12:55

    İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edib

    Digər ölkələr
    12:54

    "Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub

    Futbol
    12:53

    Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandım

    Daxili siyasət
    12:50

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti