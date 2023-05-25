Эльнур Солтанов: В Шуше практически завершено создание высоковольтной системы

На освобожденных территориях Азербайджана практически завершено создание высоковольтной энергосистемы.

На освобожденных территориях Азербайджана практически завершено создание высоковольтной энергосистемы.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в четверг на 66-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, функционирование указанной системы – вопрос нескольких месяцев: "В частности, после завершения работ в городе Лачын сформируется замкнутая энергосистема, что позволит обеспечить устойчивость".

Э.Солтанов сказал, что на освобожденных территориях работы в сфере энергетики ведутся в ускоренном темпе и качественно.

Замминистра отметил, что в Карабахе применяются технологии "зеленой" энергетики: "Аналогичные работы будут проведены в Нахчыване. Эти технологии мы будем применять и в других регионах страны".

Коснувшись вопроса газификации, Э.Солтанов отметил, что также будет обеспечено проведение газа в город Шуша: "Один из пяти основных магистральных газопроводов будет направлен в Шушу".