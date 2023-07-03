Эльнур Солтанов: В октябре BP получит первую электроэнергию от станции на возобновляемых ресурсах в Азербайджане

Уже в октябре может быть получена первая электроэнергия от станции на возобновляемых источниках энергии компании BP в Азербайджане.

Уже в октябре может быть получена первая электроэнергия от станции на возобновляемых источниках энергии компании BP в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, выступая на открытии 17-й Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA.

По его словам, BP занимает важное место в энергетическом секторе Азербайджана и предпринимает серьезные шаги в области возобновляемых источников энергии.

В своем выступлении он также отметил, что Азербайджан предпринял основные шаги, необходимые для транзита энергии.

Отметим, что в июне 2021 года министерство энергетики Азербайджанской Республики и BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях и развитием сектора возобновляемой энергетики Азербайджана, и обязательства сократить выбросы углерода на 35% к 2030 году, а также реализации стратегии ВР стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.