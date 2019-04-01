С 1 апреля повышается экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля 2019 года выросла на $6,2 — до $97,4 за тонну. Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономики.

Пошлина на высоковязкую нефть увеличилась с $9,1 до $9,7, на светлые нефтепродукты и масла — с $27,3 до $29,2, на темные — с $91,2 до $97,4. Пошлина на экспорт товарного бензина повышена с $27,3 до $29,2. На сжиженный газ пошлина осталась нулевой.

Ранее правительство договорилось с нефтяными компаниями о продлении соглашения по заморозке цен на нефть до 1 июля. Нефтяникам в обмен пообещали увеличить бюджетные компенсации за счет корректировки демпфера. Правительство также согласилось не вводить заградительную экспортную пошлину для отрасли в кризисной ситуации, заменив ее лицензированием экспорта.