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Экспортируемая Азербайджаном электроэнергия подорожала на 75%

Экспортируемая Азербайджаном электроэнергия подорожала на 75% В 2022 году ОАО "Азерэнержи" экспортировало 1 711,4 млн кВт/ч электроэнергии.
Энергетика
30 января 2023 г. 13:10
Экспортируемая Азербайджаном электроэнергия подорожала на 75%

В 2022 году ОАО "Азерэнержи" экспортировало 1 711,4 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость электроэнергии в этом объеме составила 121,6 млн долларов США.

Это соответственно на 7,7% и на 75,4% больше, по сравнению с 2021 годом.

Так, если в 2021 году "Азерэнержи" продавал один кВт/ч электроэнергии за 0,04 доллара США, то в 2022 году стоимость выросла примерно на 75% - до 0,07 доллара США.

Экспорт электроэнергии за отчетный период составил 0,3% от общего экспорта Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке “Azərenerji”nin ixrac etdiyi elektrik enerjisi 75% bahalaşıb

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