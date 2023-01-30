Экспортируемая Азербайджаном электроэнергия подорожала на 75%

В 2022 году ОАО "Азерэнержи" экспортировало 1 711,4 млн кВт/ч электроэнергии.

В 2022 году ОАО "Азерэнержи" экспортировало 1 711,4 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость электроэнергии в этом объеме составила 121,6 млн долларов США.

Это соответственно на 7,7% и на 75,4% больше, по сравнению с 2021 годом.

Так, если в 2021 году "Азерэнержи" продавал один кВт/ч электроэнергии за 0,04 доллара США, то в 2022 году стоимость выросла примерно на 75% - до 0,07 доллара США.

Экспорт электроэнергии за отчетный период составил 0,3% от общего экспорта Азербайджана.