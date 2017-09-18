Экспорт транзитной нефти по BTC вырос на 39%

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 28 642,8 тыс. тонн нефти, что на 4,7% меньше прошлогоднего показателя.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,5% общего объема транспортируемой нефти.

За 8 месяцев по данному трубопроводу транспортировано 22 473,4 тыс. тонн нефти, что на 4,2% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. За этот период по BTC прокачано 4 313,8 тыс. тонн транзитной нефти. Это на 38,7% больше, чем в прошлом году.