Экспорт нефти по БТД в июле снизился на 11%
Энергетика
- 11 сентября, 2025
- 17:01
Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в июле 2025 года составил в среднем 517 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.
В июле по сравнению с июнем экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан снизился на 11% или на 61 тыс. б/с.
По сравнению с июлем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в июле текущего года сократился на 25% или на 170 тыс. б/с.
Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.
