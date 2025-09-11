İyulda BTC ilə neft ixracı 11 % azalıb
Energetika
- 11 sentyabr, 2025
- 17:44
Bu ilin iyul ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə gündəlik neft ixracı orta hesabla 517 min barel təşkil edib.
"Report" bu barədə məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər verir.
İyun ayı ilə müqayisədə iyul ayında BTC ilə neft nəqli 11 % və ya gündəlik 61 min barel azalıb.
2024-cü ilin iyul ayı ilə müqayisədə bu ilin eyni dövründə boru kəməri ilə neft nəqli 25 % və ya 170 min barel azalıb.
Xatırladaq ki, BTC-nin açılışı 2006-cı il iyul ayının 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 kilometrdir: 443 km-i Azərbaycan, 249 km-i Gürcüstan və 1 076 km-i Türkiyədən keçir.
