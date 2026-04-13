Экспорт нефти по БТД в феврале сократился на 1%
Энергетика
- 13 апреля, 2026
- 16:45
Суточный экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в феврале 2026 года составил 519 тыс. баррелей.
Об этом Report сообщает со ссылкой на источники.
Транспортировка нефти по БТД в феврале текущего года сократилась на 1% или на 5 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с январем 2026 года.
По сравнению с февралем 2025 года транспортировка нефти по трубопроводу БТД сократилась на 12% или на 69 тыс. б/с.
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33