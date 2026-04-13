    Экспорт нефти по БТД в феврале сократился на 1%

    Суточный экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в феврале 2026 года составил 519 тыс. баррелей.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на источники.

    Транспортировка нефти по БТД в феврале текущего года сократилась на 1% или на 5 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с январем 2026 года.

    По сравнению с февралем 2025 года транспортировка нефти по трубопроводу БТД сократилась на 12% или на 69 тыс. б/с.

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb
    BTC pipeline oil exports fall to 519,000 bpd in February

