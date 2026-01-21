Экспорт нефти из Азербайджана в 2025 году снизился почти на 1%

Азербайджан в 2025 году, согласно таможенным декларациям, экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,82 тонны нефти, что на 0,9% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Стоимость нефти, экспортированной из Азербайджана, составила $12 млрд 91 млн 147,47 тыс. (-16,2%).

Доля нефти в общем экспорте Азербайджана в 2025 году составила 48,28% (в 2024 году - 54,37%).