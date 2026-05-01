    Экспорт нефти c конденсатом через Сангачальский терминал в I квартале снизился на 10%

    Экспорт нефти c конденсатом через Сангачальский терминал в первом квартале 2026 года составил 47 млн баррелей, что на 10,1% меньше, чем за январь-март 2025 года.

    Как передает Report, об этом сообщила компания BP-Azerbaijan.

    "В январе-марте 2026 года через Сангачальский терминал отгрузка нефти с блока Азери-Чыраг-Гюнешли, а также конденсата и природного газа с месторождения Шахдениз велась в обычном режиме. За этот период с терминала экспортировано порядка 47 млн баррелей нефти и конденсата, которые были транспортированы по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)", - говорится в сообщении.

    В отчетный период через терминал экспортировалось в среднем порядка 74,4 млн кубометров в сутки газа с Шахдениз (рост на 1,5% к январю-марту 2025 года).

    Суточная мощность систем технической обработки терминала в настоящее время составляет 1,2 млн баррелей нефти и конденсата, примерно 81 млн кубометров газа с Шахдениз. Общая мощность терминала по переработке и экспорту газа (включая попутный газ с АЧГ) - около 100 млн кубометров в сутки.

    Сангачальский терминал, расположенный в 55 км к югу от Баку, является одним из важнейших объектов нефтегазовой промышленности Азербайджана, занимает площадь около 550 га, что делает его одним из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире. Он спроектирован для приема, обработки, хранения и экспорта нефти и газа со всех существующих морских месторождений, эксплуатируемых BP plc в Каспийском бассейне, и имеет потенциал для расширения.

    Səngəçal terminalından neft və kondensat ixracı 10 % azalıb
    Oil and condensate exports via Sangachal terminal down 10% in 1Q26

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей