İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Energetika
    • 01 may, 2026
    • 17:23
    Səngəçal terminalından neft və kondensat ixracı 10 % azalıb

    Bu ilin I rübündə Səngəçal terminalından 47 milyon barel neft və kondensat ixrac edilib.

    "Report" "BP-Azerbaijan" şirkətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,1 % azdır.

    "2026-cı ilin yanvar-mart aylarında "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) və "Şahdəniz" yataqlarından neft və qazın sualtı boru kəmərləri vasitəsilə Səngəçal terminalına göndərilməsi davam edib. Rüb ərzində terminaldan ixrac edilmiş neft və kondensatın hamısı Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə nəql edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Rüb ərzində terminaldan həmçinin gündəlik orta hesabla təxminən 74,4 milyon standart kubmetr "Şahdəniz" qazı (2025-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 1,5 % çox) göndərilib.

    Terminalın texniki emal sistemlərinin gündəlik gücü hazırda 1,2 milyon barel neft və kondensat, "Şahdəniz" qazı üçün təqribən 81 milyon standart kubmetrdir. Ümumi qaz emalı və ixracı gücü isə (AÇG səmt qazı da daxil olmaqla) gündəlik təqribən 100 milyon standart kubmetrdir.

    Səngəçal neft terminalı Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) Şahdəniz yatağı
    Экспорт нефти c конденсатом через Сангачальский терминал в I квартале снизился на 10%
    Oil and condensate exports via Sangachal terminal down 10% in 1Q26

    Son xəbərlər

    Digər ölkələr
    Daxili siyasət
    Digər ölkələr
    Region
    Region
    Hadisə
    Digər ölkələr
    İnfrastruktur
    Region
    Bütün Xəbər Lenti