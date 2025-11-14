Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%

    Энергетика
    • 14 ноября, 2025
    • 15:52
    Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%

    Объем транспортировки газа по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) Баку-Тбилиси-Эрзурум в январе-октябре 2025 года составил 19 млрд 136,9 млн кубометров, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, на долю ЮКТМ за отчетный период пришлось 58% всего газа, транспортированного по магистральным газопроводам Азербайджана - 33 млрд 10,6 млн кубометров газа (+ 0,5%).

    Южно-Кавказский трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года, и начата транспортировка газа, добытого в рамках I этапа разработки месторождения "Шахдениз" в Грузию и Турцию. Летом 2018 года началась поставка газа, добытого в рамках второго этапа месторождения "Шахдениз", по расширенному Южно-Кавказскому трубопроводу в Турцию до трубопровода TANAP.

    газ экспорт ЮКТМ Баку-Тбилиси-Эрзурум Турция Грузия
    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıb
    Gas exports via Baku–Tbilisi–Erzurum pipeline up by almost 2%

    Последние новости

    16:16

    Объем транспортируемой по БТД транзитной нефти сократился более чем на 24%

    Энергетика
    16:13

    В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан Азербайджана

    Другие страны
    16:06

    Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть в замок Фонтенбло под Парижем

    Другие страны
    16:02

    Азербайджан вручил России ноту протеста

    Внешняя политика
    15:58

    Расширен состав комиссии по потенциально опасным объектам

    Инфраструктура
    15:52

    Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%

    Энергетика
    15:51

    Британец выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть денег на паровозика Томаса

    Это интересно
    15:50

    В Азербайджане аграрный сектор вырос на 1%

    АПК
    15:44

    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

    Социальная защита
    Лента новостей