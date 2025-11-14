Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%

Объем транспортировки газа по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) Баку-Тбилиси-Эрзурум в январе-октябре 2025 года составил 19 млрд 136,9 млн кубометров, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, на долю ЮКТМ за отчетный период пришлось 58% всего газа, транспортированного по магистральным газопроводам Азербайджана - 33 млрд 10,6 млн кубометров газа (+ 0,5%).

Южно-Кавказский трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года, и начата транспортировка газа, добытого в рамках I этапа разработки месторождения "Шахдениз" в Грузию и Турцию. Летом 2018 года началась поставка газа, добытого в рамках второго этапа месторождения "Шахдениз", по расширенному Южно-Кавказскому трубопроводу в Турцию до трубопровода TANAP.