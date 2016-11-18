Экспорт газа из Сангачальского терминала увеличился

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Из Сангачальского терминала за январь-сентябрь 2016 года экспортировано в целом свыше 219 млн. баррелей нефти и конденсата.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, из этого объема более 194 млн. баррелей транспортировано посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), 23 млн. баррелей - по Западному экспортному трубопроводу и примерно 2 млн. баррелей – по конденсатному экспортному трубопроводу.

Экспорт нефти и конденсата из терминала сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три квартала среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 29,1 млн. кубометров. В годовом сравнении экспорт газа вырос на 11,5%.

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал. Мощность перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн. баррелей в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 29,5 млн. кубометров. Объем переработки и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 49,3 млн. кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".