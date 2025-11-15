Эксперт: Узбекистан и Азербайджан стремительно укрепляют сотрудничество в энергетике

В последние годы двусторонние отношения между Узбекистаном и Азербайджаном стремительно развиваются.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам глава Центра энергетической дипломатии и геополитики Института перспективных международных исследований Узбекистана Хайотжон Ибрагимов.

"Двухсторонние отношения между Узбекистаном и Азербайджаном развиваются стремительно. За последние несколько лет действительно участились встречи на самом высоком уровне. Это говорит о том, что главы государств имеют не только дипломатические, тесные отношения, но и дружеские", - сказал он.

Эксперт добавил, что наблюдается активное развитие проектного портфеля, в особенности в энергетике: "К примеру, Узбекистан и Азербайджан участвуют в проекте по освоению месторождения на территории Устюрта. Президенты объявили о создании совместного предприятия для проведения геологоразведочных работ. Кроме того, у двух стран есть и другие совместные предприятия в энергетическом секторе, в частности - по производству химических реагентов для буровых работ".

Ибрагимов добавил, что между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном подписан меморандум о транспортировке "зеленой" электроэнергии: "Речь идет о генерации электроэнергии из возобновляемых источников в Узбекистане и Казахстане, ее передаче через Каспий в сторону Азербайджана и последующей продаже в Европейский союз. Считаю, что такие амбициозные технологические проекты являются основой укрепления наших двусторонних отношений, поскольку, помимо крупных проектов, нас связывают и очень близкие человеческие отношения между народами".