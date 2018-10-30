Эксперт: Согласие правительства Италии на строительство TAP означает соответствие проекта самым высоким стандартам

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Решение нового правительства Италии одобрить проект TAP демонстрирует, что проект газопровода, отвечает самым высоким стандартам и его осуществление в партнерстве с заинтересованными сторонами будет завершено независимо от политических изменений. Об этом Report заявил эксперт, руководитель программы Управления нефти и газа в Университете Восточного Лондона Славомир Рашевски.

По его словам, проект Трансадриатического газопровода (TAP) занимает центральное место в политике диверсификации энергетики Европейского союза, что объясняет почему трубопроводу был дан статус "Проект общего интереса" со стороны Европейской комиссии, Европарламента и Совета ЕС. Для предоставления этого статуса должны быть соблюдены строгие региональные, экономические критерии, меры безопасности поставок и экологические факторы.

"Несомненно, решение премьер-министра Италии также следует рассматривать как разумное и прагматичное: оно, вероятно, укрепит цели энергетической политики страны, избегая при этом энергетические и политические конфликты", - отметил эксперт.

Также С. Рашевски подчеркнул, что одобрение Италией проекта, несомненно важно для Азербайджана, и для стран, участвующих в проекте стоимостью 4,5 миллиарда евро: "Концепция Южного газового коридора, включающая в себя TAP, станет реальностью, доставляя каспийские ресурсы на европейский энергетический рынок".

Руководитель программы Управления нефти и газа в Университете Восточного Лондона Славомир Рашевски Несомненно, решение премьер-министра Италии также следует рассматривать как разумное и прагматичное: оно, вероятно, укрепит цели энергетической политики страны, избегая при этом энергетические и политические конфликты.

"За счет проекта охватываются новые рынки, которые еще больше укрепляют надежность спроса производителя и экономическую устойчивость акционеров. Страны транзита, скорее всего, получат выгоду непосредственно за счет налогов, занятости, а также за счет эффекта перелива [сопутствующий эффект, спилловер-эффект], который как ожидается, TAP будет иметь в странах с экономическим понижением", - сказал эксперт Славомир Рашевски.

Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 26 октября, дал «зеленый свет» со стороны Италии на строительство Трансадриатического газопровода (TAP).

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд. кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Ожидается, что в 2020 году первый азербайджанский газ попадет в Европу.