Эксперт: SOCAR вносит вклад в экономику Турции

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завоевывает симпатии благодаря инвестициям в Турции".

Об этом сказал Report председатель рабочей группы энергетической дипломатии Национального комитета Турции Всемирного энергетического совета, профессор Технического университета Ортадогу Октай Танрысевер.

По его словам, будучи крупнейшим иностранным инвестором, компания вносит вклад в экономику Турции, а благодаря проекту НПЗ STAR – в промышленную мощь страны: "Энергетическое сотрудничество вносит динамику и в крепкие дипломатические отношения между братскими государствами".

Эксперт считает, что Турция и Азербайджан могут быть самым важным гейм-чейнджером энергетической дипломатии: "Я приветствую инвестиции SOCAR в Турцию. Желаю двум странам и дальше расширять связи во многих областях".