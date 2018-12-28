 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эксперт: SOCAR вносит вклад в экономику Турции

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завоевывает симпатии благодаря инвестициям в Турции".

    Об этом сказал Report председатель рабочей группы энергетической дипломатии Национального комитета Турции Всемирного энергетического совета, профессор Технического университета Ортадогу Октай Танрысевер.

    По его словам, будучи крупнейшим иностранным инвестором, компания вносит вклад в экономику Турции, а благодаря проекту НПЗ STAR – в промышленную мощь страны: "Энергетическое сотрудничество вносит динамику и в крепкие дипломатические отношения между братскими государствами".

    Эксперт считает, что Турция и Азербайджан могут быть самым важным гейм-чейнджером энергетической дипломатии: "Я приветствую инвестиции SOCAR в Турцию. Желаю двум странам и дальше расширять связи во многих областях".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi