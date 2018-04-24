Эксперт: Политика диверсификации SOCAR - это реальный инструмент поддержки цен на продукцию

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Политика диверсификации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) является реальным инструментом поддержки цен на продукцию".

Как сообщает Report, об этом сказал редактор по нефтяному рынку агентства Reuters Глеб Городянкин на III Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

"Европейский рынок находится в сложной ситуации с нефтепродуктами, потому что США не экспортируют бензин. В ситуации с дизтопливом наблюдается стабильность. Мы ожидаем увеличения предложения дизтоплива из России и Казахстана к концу этого года. Значение имеет переработка и создание компаниями логистики. В этой связи я считаю, что политика диверсификации SOCAR (строительство завода STAR) является реальным инструментом поддержки цен на продукцию", - подчеркнул эксперт.

По его словам, с 2016 года цена нефти AzeriLight выросла относительно цены Brent.

Эксперт также отметил, что спрос на Urals на рынке Европы сократился:

"Например, в странах Балтии, где традиционно был высокий спрос на эту марку, увеличился спрос на альтернативную иранскую и американскую нефть".

По словам Городянкина, поставки американской нефти в Европу в январе-апреле увеличились в 4 раза:

"Объемы нефти США возросли с 1,8 млн до 6,7 млн тонн. Доля американской нефти на европейском рынке в 2017 году составила 7%, с начала года - 12%".