Эксперт: Больших изменений после предстоящей встречи ОПЕК не будет

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что ОПЕК и США сейчас наращивают добычу, цены на нефть находятся на очень комфортном уровне, о таком год назад никто не мог мечтать. Об этом Report заявил глава аналитического отдела российского финансового агентства "Альпари" Александр Разуваев.

"После последнего заседания ходили слухи о реформах ОПЕК под предложения России и Саудовской Аравии, сейчас же каждый страна имеет свой голос. Теперь это будет, как в акционерной компании - в зависимости от объемов добычи", - считает эксперт.

По словам Разуваева, если говорить о возможных решениях заседания, то суммарно квоты ОПЕК+ будут дальше повышаться, но незначительно. По мнению эксперта, цена в $78 - $80 очень комфортна для сырьевых экспортеров, кроме Венесуэлы. Эксперт подчеркнул, что зарабатывать можно не только на хорошей цене, но и на увеличении объемов экспорта.

"Я думаю, в дальнейшем, постепенно будут расти предложения и со стороны стран ОПЕК, и со стороны независимых поставщиков. Все страны, входящие в ОПЕК+ будут постепенно увеличивать добычу, в том числе и Российская Федерация", - заявил директор аналитического департамента "Альпари".