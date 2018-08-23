Эксперт: Азербайджанский газ очень важен для Германии

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан говорит о наличии тесных торговых связей между Берлином и Баку".
Об этом Report заявил американский эксперт, профессор Университета Маркетт (Висконсин) Питер Тейс.
Отметим, что накануне визита Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа, представитель правительства Германии заявил журналистам, что Германия заинтересована в развитии проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в Европу:
"Мы заинтересованы в строительстве альтернативных газопроводов, по которым каспийский газ будет поставляться в Европу посредством Турции. Мы весьма заинтересованы в дальнейшем развитии "Южного газового коридора"".
По словам представителя правительства, подключение европейской газовой сети к трубопроводам TANAP и TAP – часть диверсификационной стратегии Евросоюза:
"Азербайджан представляет огромную геополитическую значимость в плане глобального энергообеспечения. Однако Берлин открыт для импорта природного газа и из других стран (Туркменистана, Ирана и Ирака)".
Питер Тейс подчеркнул, что поставки энергоносителей из Азербайджана в Германию продолжат составлять основу энергообеспечения страны:
Американский эксперт Питер Тейс
"Учитывая большую зависимость Германии от российского газа, сейчас это представляет большую значимость. Азербайджанский газ важен для Германии, в то же время это создаст дополнительную прибыль для азербайджанского народа.
Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и вопрос региональной безопасности на Кавказе должны быть на повестке переговоров в Баку. Территориальная целостность Азербайджана весьма важна для обеспечения мира и безопасности в регионе. При отсутствии этого, газопроводы постоянно будут подвергаться опасности, что может оказать серьезное негативное воздействие на европейскую экономику".
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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