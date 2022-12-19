Эксперт: Азербайджан вносит вклад в энергобезопасность Европы

Азербайджан все больше расширяет географию продажи природного газа и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, тем самым показывая себя в качестве надежного партнера.

Азербайджан все больше расширяет географию продажи природного газа и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, тем самым показывая себя в качестве надежного партнера.

Об этом сообщил Report глава Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетическим вопросам Ильхам Шабан.

Эксперт считает политику Азербайджана в области экспорта газа целесообразной: "Азербайджан не намерен ждать расширения возможностей Трансадриатического газопровода Азербайджана (TAP) в два раза через несколько лет для продажи газа новым клиентам в Европе. Азербайджан пользуется имеющимися возможностями. Хотя ТАП был рассчитан на пропуск 10 млрд кубометров газа на начальном этапе, испытания, проведенные в начале года, показали, что по этому трубопроводу можно транспортировать до 12 млрд кубометров газа. Поэтому в своем выступлении президент отметил, что в 2023 году мы планируем транспортировать в Европу 11,6 млрд кубометров газа".

"На следующий год правительство планирует закупить первый газ с месторождения "Абшерон" для внутреннего рынка страны. К 2024 году объем газа, добываемого с этого месторождения, может достичь уровня в 1,5 млрд кубометров. Если этот газ поступит на наш внутренний рынок, то Азербайджан объемы газа с "Шахдениз" сможет вывести на внешний рынок”, - сказал И.Шабан.