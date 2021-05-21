EIB выделил средства на интерконнектор для поставок газа по TAP в Сербию

В октябре Еврокомиссия утвердила грант в размере около 28 млн евро на строительство болгарского участка газопровода

Европейский инвестиционный банк (EIB) подписал соглашение о предоставлении Сербии ссуды в размере 25 млн евро на строительство 109-километрового трубопровода Ниш-Димитровград для подключения к газораспределительной системе Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, кредит дополняет грант в размере 49,5 млн евро, предоставленный инструмент содействия странам, готовящимся вступить в ЕС (IPA), и позволит диверсифицировать энергоснабжение Сербии и укрепить энергосети в Юго-Восточной Европе.

"В рамках части политики кредитования сферы энергетики EIB, согласованной в 2019 году, мы обязались поддержать несколько газовых проектов, которые уже проходят оценку, прежде чем с конца 2021 года перейти на кредитование только возобновляемых источников энергии. Вот почему EIB рад предоставить 25 млн евро, чтобы поддержать строительство интерконнектора Сербией", - отметила Лиляна Павлова, вице-президент EIB, отвечающая за кредитные операции в Сербии.

По словам Павловой, инвестицией EIB подтверждает важность поддержки энергетического перехода в Сербии и во всем регионе.

"Газопровод Ниш-Димитровград, строительство которого должно начаться в этом году, а ввод в эксплуатацию намечен к 2023 году, позволит Сербии получать природный газ от других поставщиков - с терминалов СПГ в Греции, трубопроводов TAP и TANAP, которые являются частью "Южного газового коридора " и, возможно, с месторождений Восточного Средиземноморья, включая Левиафан (Кипр и Израиль)", - сказала министр инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович.

Интерконнектор между Болгарией и Сербией является одним из приоритетных проектов Группы высокого уровня по объединению энергетических сетей Центральной и Юго-Восточной Европы (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity, CESEC), созданной ЕС в 2015 году для содействия быстрому завершению трансграничных проектов.

В октябре Еврокомиссия утвердила грант в размере около 28 млн евро на строительство болгарского участка газопровода.