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EIB выделил средства на интерконнектор для поставок газа по TAP в Сербию

EIB выделил средства на интерконнектор для поставок газа по TAP в Сербию В октябре Еврокомиссия утвердила грант в размере около 28 млн евро на строительство болгарского участка газопровода
Энергетика
21 мая 2021 г. 17:40
EIB выделил средства на интерконнектор для поставок газа по TAP в Сербию

Европейский инвестиционный банк (EIB) подписал соглашение о предоставлении Сербии ссуды в размере 25 млн евро на строительство 109-километрового трубопровода Ниш-Димитровград для подключения к газораспределительной системе Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, кредит дополняет грант в размере 49,5 млн евро, предоставленный инструмент содействия странам, готовящимся вступить в ЕС (IPA), и позволит диверсифицировать энергоснабжение Сербии и укрепить энергосети в Юго-Восточной Европе.

"В рамках части политики кредитования сферы энергетики EIB, согласованной в 2019 году, мы обязались поддержать несколько газовых проектов, которые уже проходят оценку, прежде чем с конца 2021 года перейти на кредитование только возобновляемых источников энергии. Вот почему EIB рад предоставить 25 млн евро, чтобы поддержать строительство интерконнектора Сербией", - отметила Лиляна Павлова, вице-президент EIB, отвечающая за кредитные операции в Сербии.

По словам Павловой, инвестицией EIB подтверждает важность поддержки энергетического перехода в Сербии и во всем регионе.

"Газопровод Ниш-Димитровград, строительство которого должно начаться в этом году, а ввод в эксплуатацию намечен к 2023 году, позволит Сербии получать природный газ от других поставщиков - с терминалов СПГ в Греции, трубопроводов TAP и TANAP, которые являются частью "Южного газового коридора " и, возможно, с месторождений Восточного Средиземноморья, включая Левиафан (Кипр и Израиль)", - сказала министр инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович.

Интерконнектор между Болгарией и Сербией является одним из приоритетных проектов Группы высокого уровня по объединению энергетических сетей Центральной и Юго-Восточной Европы (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity, CESEC), созданной ЕС в 2015 году для содействия быстрому завершению трансграничных проектов.

В октябре Еврокомиссия утвердила грант в размере около 28 млн евро на строительство болгарского участка газопровода.

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Версия на английском языке EIB lending EUR 25M to Serbia for gas link with Bulgaria
Версия на азербайджанском языке EIB Serbiyaya TAP qazının nəqli üçün kəmərin inşasına 25 mln avro ayırıb

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