О нас
Report Georgia
Аудио новости

EIA: В США сокращаются объемы нефтепереработки

EIA: В США сокращаются объемы нефтепереработки За последние две недели спрос на автомобильное топливо в Соединенных Штатах возрос
Энергетика
28 декабря 2020 г. 15:46
EIA: В США сокращаются объемы нефтепереработки

Объемы нефтепереработки в США по итогам прошлой недели снизились на 169 тыс. баррелей в сутки (б/с), а использование производственных мощностей американских НПЗ снизилось на 1,1 процентных пункта.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованных в понедельник данных Управления энергетической информации США (EIA).

Между тем, за последние две недели спрос на автомобильное топливо в Соединенных Штатах возрос. Отраслевые аналитики прогнозируют его более стабильный уровень в 2021 году, однако показатель будет зависеть от доступности и эффективности вакцин против COVID-19.

В течение недели, завершившейся 27 декабря, объемы запасов сырой нефти сократились на 562 тыс. б/с — до 499,5 млн. б/с, сообщает EIA. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали сокращения показателя на 3,2 млн б/с.

Как сообщалось ранее, в октябре автомобильный траффик в США сократился на 8,8% и составил, по данным местного министерства транспорта, 259 млрд миль (-25 млрд миль год к году).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi