EIA: В США сокращаются объемы нефтепереработки

За последние две недели спрос на автомобильное топливо в Соединенных Штатах возрос

Объемы нефтепереработки в США по итогам прошлой недели снизились на 169 тыс. баррелей в сутки (б/с), а использование производственных мощностей американских НПЗ снизилось на 1,1 процентных пункта.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованных в понедельник данных Управления энергетической информации США (EIA).

Между тем, за последние две недели спрос на автомобильное топливо в Соединенных Штатах возрос. Отраслевые аналитики прогнозируют его более стабильный уровень в 2021 году, однако показатель будет зависеть от доступности и эффективности вакцин против COVID-19.

В течение недели, завершившейся 27 декабря, объемы запасов сырой нефти сократились на 562 тыс. б/с — до 499,5 млн. б/с, сообщает EIA. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали сокращения показателя на 3,2 млн б/с.

Как сообщалось ранее, в октябре автомобильный траффик в США сократился на 8,8% и составил, по данным местного министерства транспорта, 259 млрд миль (-25 млрд миль год к году).