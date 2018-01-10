EIA: В феврале нефтедобыча в США достигнет рекордной отметки

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Объем нефтедобычи в США может превысить отметку в 10 миллионов баррелей в сутки раньше прогноза - уже в следующем месяце - и обновить исторический рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом отмечает Управление энергетической информации (EIA) США.

В первом квартале этого года уровень добычи вырастет в среднем до 10,04 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, что в прежнем прогнозе объем производства сырья на уровне 10 миллионов баррелей в сутки ожидался не ранее четвертого квартала.

EIA повысило прогноз роста добычи на 2018 год до 970.000 баррелей в сутки по сравнению с ранее прогнозируемым объемом в 780.000 баррелей в сутки.

Агентство повысило прогноз спроса на 2018 год с 410.000 до 470.000 баррелей в сутки. В 2019 году уровень спроса вырастет еще на 340.000 баррелей в сутки, до 20,65 миллиона баррелей в сутки, сообщило агентство.