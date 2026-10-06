EIA: В этом году добыча нефти в Азербайджане составит 550 тыс. б/с

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США не изменило прогноз по суточной добыче нефти в Азербайджане на 2026 год.

Как сообщает Report, это следует из октябрьского отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".

Согласно обновленным данным, в этом году добыча нефти в Азербайджане составит 550 тыс. баррелей в сутки. что соответствует показателю прошлого месяца.

Ожидается, что в III и IV кварталах этого года добыча нефти составит 550 тыс. б/с. В сентябре прогноз на эти кварталы составлял 540 тыс. б/с.

Напомним, что в I и II кварталах 2025 года добыча нефти составила 570 тыс. б/с, в III квартале - 580 тыс. б/с, в IV квартале - 590 тыс. б/с.

По данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане составила 570 тыс. б/с.