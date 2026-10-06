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    EIA: В этом году добыча нефти в Азербайджане составит 550 тыс. б/с

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 21:04
    EIA: В этом году добыча нефти в Азербайджане составит 550 тыс. б/с

    Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США не изменило прогноз по суточной добыче нефти в Азербайджане на 2026 год.

    Как сообщает Report, это следует из октябрьского отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".

    Согласно обновленным данным, в этом году добыча нефти в Азербайджане составит 550 тыс. баррелей в сутки. что соответствует показателю прошлого месяца.

    Ожидается, что в III и IV кварталах этого года добыча нефти составит 550 тыс. б/с. В сентябре прогноз на эти кварталы составлял 540 тыс. б/с.

    Напомним, что в I и II кварталах 2025 года добыча нефти составила 570 тыс. б/с, в III квартале - 580 тыс. б/с, в IV квартале - 590 тыс. б/с.

    По данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане составила 570 тыс. б/с.

    Управление энергетической информации (EIA) Добыча нефти в Азербайджане
    EIA: Bu il Azərbaycanda neft hasilatı sutkada 550 min barel təşkil edəcək
    EIA keeps Azerbaijan's 2026 oil production forecast unchanged
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