EIA снизил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2024 год

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2024 год на 10 тыс. баррелей в сутки.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2024 год на 10 тыс. баррелей в сутки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сентябрьский выпуск доклада Short-Term Energy Outlook Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

По обновленным данным EIA, в текущем году добыча нефти в Азербайджане составит 600 тыс. баррелей в сутки (августовский прогноз - 610 тыс. б/с).

В третьем квартале добыча ожидается на уровне 600 тыс. б/с (августовский прогноз - 610 тыс. б/с), в четвертом квартале - 610 тыс. б/с (620 тыс. б/с).

При этом в первом квартале текущего года добыча нефти составила 600 тыс. б/с, во втором квартале - 590 тыс. б/с.

По данным EIA, добыча жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году была на уровне 620 тыс. б/с.