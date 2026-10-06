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    EIA повысило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 21:06
    EIA повысило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

    Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане на 2027 год на уровне 530 тыс. баррелей.

    Как сообщает Report, это следует из октябрьского отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".

    Отметим, что сентябрьский прогноз ведомства по добыче нефти на 2027 год был ниже и составлял 520 тыс. б/с.

    Ожидается, что в I квартале 2027 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 540 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей больше по сравнению с сентябрьским прогнозом.

    Во II квартале 2027 года добыча нефти в Азербайджане составит 530 тыс. б/с, что на 10 тыс. баррелей больше по сравнению с прогнозом ведомства в прошлом месяце.

    Управление также прогнозирует, что в III и IV кварталах 2027 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 520 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей больше по сравнению с прогнозом ведомства за прошлый месяц.

    Управление энергетической информации (EIA) Добыча нефти в Азербайджане
    EIA 2027-ci il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu artırıb
    EIA raises Azerbaijan's 2027 oil production forecast to 530,000 bpd
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