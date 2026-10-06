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    EIA 2027-ci il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu artırıb

    Energetika
    • 06 oktyabr, 2026
    • 20:57
    EIA 2027-ci il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu artırıb

    ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) Azərbaycanda 2027-cı il üçün orta gündəlik neft hasilatını 10 min barel artraraq 530 min barel səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EIA "Qısamüddətli enerji perspektivi" adlı hesabatın oktyabr ayı üzrə açıqladığı məlumatda qeyd edilib.

    2027-ci il üçün qurumun neft hasilatı ilə bağlı açıqladığı sentyabr proqnozu 520 min barel səviyyəsində olub.

    Gələn ilin birinci rübündə ölkədə orta gündəlik neft hasilatının 540 min barel olacağı gözlənilir ki, bu da sentyabr ayında verilən proqnozla müqayisədə 10 min barel çoxdur.

    2027-ci ilin ikinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı 530 min barel təşkil edəcək. Bu da qurumun ötən ay açıqladığı proqnozla müqayisədə 10 min barel çoxdur.

    Agentlik həmçinin 2027-ci ilin üçüncü və dördüncü rüblərində Azərbaycanda orta gündəlik neft hasilatının 520 min barel olacağını proqnozlaşdırır. Bu, qurumun ötən ay açıqladığı proqnozla müqayisədə 10 min barel çoxdur.

    Gündəlik neft hasilatı Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) ABŞ Energetika Nazirliyi
    EIA повысило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год
    EIA raises Azerbaijan's 2027 oil production forecast to 530,000 bpd
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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