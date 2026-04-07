EIA оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США оставило без изменений прогноз по ежедневной добыче нефти в Азербайджане на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в данных, опубликованных EIA в апрельском выпуске отчета "Краткосрочный энергетический прогноз".

Согласно обновленным данным EIA, в этом году добыча нефти в Азербайджане составит 540 тыс. баррелей в сутки, как и в прошлом.

Ожидается, что в первом квартале этого года добыча нефти составит 550 тыс. б/с. Это совпадает с прогнозом на март.

Во II квартале этого года суточная добыча нефти составит 540 тыс. баррелей, что также совпадает с прогнозом на прошлый месяц. Ожидается, что в III и IV кварталах этого года добыча нефти составит 530 тыс. б/с.

Напомним, что в I и II кварталах 2025 года добыча нефти составила 570 тыс. б/с, в III и IV кварталах - 560 тыс. б/с.

По данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане составила 570 тыс. б/с.