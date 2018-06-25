Египет к концу года планирует полностью отказаться от импорта газа

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Египет намерен до конца 2018 года полностью отказаться от импорта газа.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Masrawy, об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла.

По его словам, в четвертом квартале Египет планирует прекратить импорт сжиженного природного газа, чтобы уже в следующем году начать экспорт собственного газа. По словам министра, уже в 2018 году его ведомство ожидает привлечения 10 млрд долларов иностранных инвестиций на разработку газовых и нефтяных месторождений на территории страны.

Наиболее перспективными проектами являются газовое поле Эз-Зохр, где Египет стремится выйти на уровень добычи в 7,2 млрд кубометров газа в день.