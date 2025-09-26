Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    ЕБРР: В Азербайджане 2 ВИЭ-проекта могут заменить 300 тыс. кубометров газа в год

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 14:44
    ЕБРР: В Азербайджане 2 ВИЭ-проекта могут заменить 300 тыс. кубометров газа в год

    Сэкономленный за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) газ в Азербайджане можно использовать для производства водорода.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный банкир в области ВИЭ Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сандро Мусеридзе в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    С. Мусеридзе напомнил, что ЕБРР помогает Азербайджану разработать долгосрочную низкоуглеродную стратегию.

    "Для моделирования энергетической системы мы рассматриваем сценарии, которые позволят обеспечить энергетическую безопасность, сократить выбросы углерода и создать устойчивый рост. В настоящее время более 80% установленной мощности в Азербайджане работает на нефти и газе, и только за счет добавления двух возобновляемых источников можно освободить около 300 000 кубических метров газа в год, и этот газ, например, можно использовать для производства водорода. Таким образом, есть как возможности, так и трудности, но я считаю, что рынок адаптируется, а региональное сотрудничество также способствует этому. Энергосистема нужна не только самим странам, но и как связь между ними", - сказал банкир.

