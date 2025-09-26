İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    EBRD: Azərbaycanda iki BOEM-in əlavə edilməsi ilə ildə 300 min kubmetr qaza qənaət etmək olar

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2025
    • 15:34
    EBRD: Azərbaycanda iki BOEM-in əlavə edilməsi ilə ildə 300 min kubmetr qaza qənaət etmək olar

    Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələri (BOEM) hesabına qənaət edilmiş qazdan hidrogen istehsalında istifadə etmək olar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) BOEM sahəsində baş bankiri Sandro Museridze Bakıda keçirilən "Yaşıl Enerji Həftəsi 2025: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya" tədbiri çərçivəsində bildirib.

    S.Museridze xatırladıb ki, EBRD Azərbaycana uzunmüddətli aşağı karbonlu strategiya hazırlamaqda kömək edir.

    "Enerji sistemini modelləşdirmək üçün biz enerji təhlükəsizliyini və davamlı inkişafı təmin edəcək, eləcə də karbon emissiyalarını azaldacaq ssenariləri nəzərdən keçiririk. Hazırda Azərbaycanda quraşdırılmış gücün 80 %-dən çoxu neft və qazla işləyir. Yalnız iki BOEM-in əlavə edilməsi ilə ildə təxminən 300 min kubmetr qazı azad etmək mümkündür. Bu qaz isə məsələn, hidrogen istehsalında istifadə edilə bilər. Beləliklə, həm imkanlar, həm də çətinliklər var. Lakin mən düşünürəm ki, bazar uyğunlaşır, regional əməkdaşlıq da buna kömək edir. Enerji sistemi təkcə ölkələrin özlərinə deyil, həm də onlar arasında əlaqə kimi lazımdır", - o bildirib.

    Azərbaycan BOEM EBRD Sandro Museridze
    ЕБРР: В Азербайджане 2 ВИЭ-проекта могут заменить 300 тыс. кубометров газа в год
    EBRD: Gas saved through renewables in Azerbaijan can be used for hydrogen

    Son xəbərlər

    16:15

    Azərbaycan Harvard Universitetinin ekspertləri ilə dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    16:03

    Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Region
    15:55

    "Liverpul" həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyib

    Futbol
    15:50

    Naxçıvanda əhalidən istifadə etmədiyi suya görə pul yığılıb

    Maliyyə
    15:49

    İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Region
    15:49
    Foto

    Pakistanda "27 Sentyabr - Anım Günü: Şanlı Qəhrəmanlıq" mövzusunda konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    15:48
    Foto

    Ağdamda əməyin mühafizəsi sahəsində görülən işlər təqdim olunub

    Sosial müdafiə
    15:43

    Niderlandda Rusiyanın xeyrinə casusluqla şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    15:43

    Sandro Museridze: "EBRD Azərbaycanda 1,2 GVt gücündə BOEM layihələrinə investisiya yatırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti