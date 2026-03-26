ЕБРР: Страны Южного Кавказа имеют наиболее тесные торговые связи с Ираном

Цены на нефть могут достичь $180 за баррель на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.

Как передает Report, такая оценка дается Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в региональном обзоре.

"Конфликт на Ближнем Востоке оказал влияние на регионы, где ЕБРР осуществляет операции, посредством повышения цен на энергоносители и удобрения, а также нарушение торговых и туристических потоков и ужесточение условий финансирования. Цена на природный газ в Европе более чем удвоилась к 20 марта, поскольку производство сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре было остановлено, а производственные объекты получили значительные повреждения. Цена на нефть превысила $100, так как около 14% мирового производства может быть выведено с рынка из-за закрытого Ормузского пролива", - отмечает ЕБРР.

По оценкам банка, на текущий момент цена на нефть остается значительно ниже уровней 2011–2014гг и более ранних исторических пиков, а цены на газ не достигают пиковых уровней 2022 года: "Однако спрос на нефть в краткосрочной перспективе неэластичен, и цены могут достичь $180 за баррель, если нефть из стран Персидского залива в значительной степени останется вне рынка. В долгосрочной перспективе цены на нефть могут снизиться примерно до $100 за баррель".

В ЕБРР считают, что высокие цены на нефть и газ выгодны странам-экспортерам, но оказывают негативное воздействие на импортеров углеводородов. "Поскольку импортеры энергоносителей значительно превосходят по числу экспортеров, глобальный рост может сократиться как минимум на 0,4 процентного пункта, а инфляция может возрасти более чем на 1,5 процентного пункта, если нефть останется выше $100 за баррель в течение длительного периода и сохранятся серьезные нарушения цепочек поставок химической продукции и металлов. Прогноз роста для регионов операций ЕБРР, вероятно, будет пересмотрен в сторону понижения, когда ЕБРР опубликует следующие прогнозы в июне, если цены на энергоносители останутся высокими", - считают аналитики банка.

Цены на удобрения также могут значительно возрасти, так как около 25–35% мировой торговли сырьем для производства удобрений проходит через Ормузский пролив. Рост цен на удобрения, как правило, приводит к повышению цен на основные продовольственные товары.

В ЕБРР указывают, что в долгосрочной перспективе конфликт на Ближнем Востоке может привести к усилению акцента на энергетической безопасности, так как растущая геополитическая неопределенность обнажила хрупкость энергетических рынков.

В отчете подчеркивается, что прямые торговые связи с Ираном ограничены для большинства стран, где работает ЕБРР. Такие торговые связи наиболее значительны для экономик стран Южного Кавказа, а также Таджикистана и Туркменистана. В частности, на долю Ирана приходится 3,7% общего импорта Армении, 3% - Азербайджана и 1,7% - для Грузии. Иранское направление имеет наибольшее значение для Турции – около 1,2% всего турецкого экспорта.