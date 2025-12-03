Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    ЕБРР подготовил рекомендации по декарбонизации энергосектора Азербайджана

    Энергетика
    • 03 декабря, 2025
    • 16:32
    ЕБРР подготовил рекомендации по декарбонизации энергосектора Азербайджана

    В Министерстве энергетики состоялась презентация документа "Рекомендации по политике и технологиям, направленным на декарбонизацию энергетического сектора в Азербайджане".

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, документ подготовлен в рамках проекта технической помощи "Низкоуглеродные решения в электроэнергетическом секторе Азербайджана", реализуемого в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании по технической поддержке в развитии электроэнергетического сектора между Минэнерго и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)".

    В документе представлена Дорожная карта, ведущая к декарбонизации в сфере электроэнергетики в соответствии с Определяемыми на национальном уровне вкладами Азербайджана (NDC 3.0) и климатическими целями. В Дорожной карте определены приоритетные направления, ключевые этапы и стратегический подход, направленные на ускорение перехода к низкоуглеродной энергетической системе.

    В мероприятии приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, экологии и природных ресурсов, ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерэнержи", Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии и Агентства по регулированию энергетических вопросов.

    ЕБРР рекомендации энергетический сектор декарбонизация
    Фото
    EBRD Azərbaycanın enerji sektorunun dekarbonizasiyası ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb
    Фото
    EBRD prepares recommendations on decarbonizing Azerbaijan's energy sector
    Elvis

    Последние новости

    16:33

    ЕК подготовила предложения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026-2027гг

    Другие страны
    16:33

    Азербайджан может открыть торговые дома в Карсе и Ыгдыре

    Бизнес
    16:32
    Фото

    ЕБРР подготовил рекомендации по декарбонизации энергосектора Азербайджана

    Энергетика
    16:09

    Генпрокуратура предостерегла граждан от передачи персональных данных посторонним

    Внутренняя политика
    16:08

    В Азербайджане утвержден порядок обеспечения армии материально-техническими средствами

    Армия
    16:06

    Дождливая погода в Азербайджане сохранится до 5 декабря

    Экология
    15:58

    Кибератаки на госорганы Азербайджана в ноябре снизились на 42%

    ИКТ
    15:50

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%

    ИКТ
    15:49

    Шахин Меликов: Развитие регионального туризма требует улучшения качества обслуживания

    Туризм
    Лента новостей