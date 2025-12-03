ЕБРР подготовил рекомендации по декарбонизации энергосектора Азербайджана

В Министерстве энергетики состоялась презентация документа "Рекомендации по политике и технологиям, направленным на декарбонизацию энергетического сектора в Азербайджане".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, документ подготовлен в рамках проекта технической помощи "Низкоуглеродные решения в электроэнергетическом секторе Азербайджана", реализуемого в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании по технической поддержке в развитии электроэнергетического сектора между Минэнерго и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)".

В документе представлена Дорожная карта, ведущая к декарбонизации в сфере электроэнергетики в соответствии с Определяемыми на национальном уровне вкладами Азербайджана (NDC 3.0) и климатическими целями. В Дорожной карте определены приоритетные направления, ключевые этапы и стратегический подход, направленные на ускорение перехода к низкоуглеродной энергетической системе.

В мероприятии приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, экологии и природных ресурсов, ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерэнержи", Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии и Агентства по регулированию энергетических вопросов.