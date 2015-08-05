​EBRD выделил LUKoil 500 млн. долларов для азербайджанского проекта

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил российской компании LUKoil кредит на сумму 500 млн. долларов для расширения участия в проекте разработки перспективных структур месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters источники в банке.

Отметим, что это первая часть кредита на общую сумму 1 млрд. долларов, который EBRD и Азиатский банк развития (ADB) планируют выделить компании LUKoil.

По информации, EBRD и ADB намерены профинансировать 10%-ную часть участия компании в проекте.

Ранее EBRD выделил LUKoil Overseas Shah Deniz Ltd., являющейся дочерней компанией LUKoil, 380 млн. долларов для проекта "Шахдениз". Первый транш был выплачен в 2005 году в размере 180 млн. долларов, второй транш в 2014 году - в размере 200 млн. долларов.

Напомним, что "Шахдениз" - самое крупное газовое месторождение Азербайджана, резервы которого оцениваются более чем в 1,2 трлн. кубометров.