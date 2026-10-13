Южная Корея потратит $2,3 млрд на перенос госведомств из Сеула в Седжон

Южная Корея в период с 2027 по 2031 год планирует перенести 44 государственных ведомства и около 10 тыс. рабочих мест из Сеула в административный город Седжон.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Южной Кореи.

Согласно плану, в 2027 году в Седжон переедут 27 ведомств, в которых работают около 3 тыс. сотрудников. Среди них Комиссия по финансовым услугам, Комиссия по защите персональных данных и Комиссия по ядерной безопасности.

Еще 17 учреждений, включая министерства иностранных дел, обороны и объединения, будут переведены после строительства новых административных зданий до 2031 года.

На возведение правительственных комплексов планируется выделить около 3,1 трлн вон ($2,3 млрд), еще 89,7 млрд вон ($66,7 млн) направят на аренду помещений и организацию переезда.

Отметим, что Седжон расположен примерно в 110 км к югу от Сеула. Перенос госучреждений является частью правительственной стратегии по снижению концентрации населения, бизнеса и инфраструктуры в столице. Завершение строительства президентского комплекса в Седжоне запланировано на 2029 год, а здания парламента - на 2033 год.