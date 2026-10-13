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    Южная Корея потратит $2,3 млрд на перенос госведомств из Сеула в Седжон

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 10:21
    Южная Корея потратит $2,3 млрд на перенос госведомств из Сеула в Седжон

    Южная Корея в период с 2027 по 2031 год планирует перенести 44 государственных ведомства и около 10 тыс. рабочих мест из Сеула в административный город Седжон.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Южной Кореи.

    Согласно плану, в 2027 году в Седжон переедут 27 ведомств, в которых работают около 3 тыс. сотрудников. Среди них Комиссия по финансовым услугам, Комиссия по защите персональных данных и Комиссия по ядерной безопасности.

    Еще 17 учреждений, включая министерства иностранных дел, обороны и объединения, будут переведены после строительства новых административных зданий до 2031 года.

    На возведение правительственных комплексов планируется выделить около 3,1 трлн вон ($2,3 млрд), еще 89,7 млрд вон ($66,7 млн) направят на аренду помещений и организацию переезда.

    Отметим, что Седжон расположен примерно в 110 км к югу от Сеула. Перенос госучреждений является частью правительственной стратегии по снижению концентрации населения, бизнеса и инфраструктуры в столице. Завершение строительства президентского комплекса в Седжоне запланировано на 2029 год, а здания парламента - на 2033 год.

    Южная Корея
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