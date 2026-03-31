Джованни Кристофоли: BP инвестирует в Азербайджан для обеспечения стабильных поставок газа в Европу на десятилетия

Нынешние капиталовложения компании BP в Азербайджане нацелены на обеспечение бесперебойного газоснабжения Европы на многие десятилетия вперед.

Как передает Report, об этом написал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли в социальной сети, подводя итоги своего участия в конференции CERAWeek2026.

Он подчеркнул, что для BP диверсификация источников поставок всегда являлась основополагающим принципом. Европа нуждается в надежных, гибких и устойчивых к колебаниям рыночной конъюнктуры энергоресурсах.

"Вот почему так значима комбинация Южного газового коридора, нашего международного портфеля СПГ и альтернативных маршрутов поставок. Каспийский регион занимает в этом контексте особое место, гарантируя стабильное трубопроводное газоснабжение, которое позволяет оградить европейских потребителей от глобальных ценовых колебаний. Наши текущие капиталовложения - от бурения новых скважин и крупномасштабной модернизации компрессорного оборудования на месторождении "Шахдениз" до освоения свободного газа на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) - призваны обеспечить эти поставки на десятилетия вперед", - написал региональный президент компании.

Д. Кристофоли указал, что газ в обозримом будущем сохранит свою значимость в энергетической системе Европы - не только для гибкой электрогенерации, но и в силу того, что отопительный сектор и промышленность по-прежнему в значительной степени зависят от этого вида топлива. На фоне сокращения собственной добычи в Европе все большее значение будут приобретать диверсифицированные поставки СПГ и трубопроводного газа, подчеркнул он.

"Наш приоритет - гарантировать, что BP сможет обеспечивать устойчивое и надежное снабжение, в котором нуждаются наши партнеры и клиенты, параллельно содействуя переходу к низкоуглеродной энергетике. Региональный президент обратил внимание на то, что тема декарбонизации заняла важное место в повестке CERAWeek2026. "Мы достигли существенного прогресса в BP в части сокращения операционных выбросов и снижения интенсивности метановых эмиссий благодаря внедрению таких решений, как электрификация платформ, усовершенствованные средства мониторинга факельного сжигания, цифровые двойники и проекты CCUS [улавливание, использование и хранение углерода - ред.]. Тем не менее одних технологий недостаточно. Требуются также четкие нормативно-правовые механизмы и межотраслевая кооперация. В рамках деятельности в IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) мы вносим свой вклад в этот процесс, принимая участие в дискуссиях о будущем регулировании и предоставляя операторам практические рекомендации по сокращению выбросов", - подчеркнул Д. Кристофоли.

По его словам, конференция CERAWeek в очередной раз продемонстрировала, насколько важно сводить воедино различные точки зрения: "И я особенно горжусь той ролью, которую играет BP, а также Каспийский регион как состоявшийся энергетический хаб, в укреплении энергетической безопасности Европы и ее движении к низкоуглеродному будущему".