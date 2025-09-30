Джон Этген: Для BP критически важны инвестиции в сейсморазведку и геофизику

Рост и результативность бизнеса напрямую зависят от того, насколько компании способны внедрять новые технологии и использовать их потенциал.

Как передает Report, такое мнение высказал советник по сейсморазведке компании BP Джон Т. Этген на Пятом инновационном саммите INMerge, организованном PASHA Holding.

По его словам, навыки и методы, пришедшие из современной цифровой экономики, находят успешное применение и в энергетическом бизнесе, открывая перед компаниями новые перспективы.

"Для BP особенно важно стремление быть технологическим лидером, в частности в сферах, связанных с управлением ресурсами и разработкой конкретных месторождений. Инвестиции в сейсморазведку и геофизику, инженерное понимание месторождений и глубокие знания геологии являются долгосрочными и критически важными направлениями", - отметил Дж. Этген.

Он подчеркнул, что в условиях стремительных изменений именно внедрение инновационных инструментов позволяет компании повышать эффективность работы и снижать риски.

"Технологии открывают нам новые возможности для того, чтобы понимать месторождения глубже, точнее управлять процессами и создавать больше ценности для бизнеса и общества", - добавил представитель BP.