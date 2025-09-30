Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Джон Этген: Для BP критически важны инвестиции в сейсморазведку и геофизику

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 13:09
    Джон Этген: Для BP критически важны инвестиции в сейсморазведку и геофизику

    Рост и результативность бизнеса напрямую зависят от того, насколько компании способны внедрять новые технологии и использовать их потенциал.

    Как передает Report, такое мнение высказал советник по сейсморазведке компании BP Джон Т. Этген на Пятом инновационном саммите INMerge, организованном PASHA Holding.

    По его словам, навыки и методы, пришедшие из современной цифровой экономики, находят успешное применение и в энергетическом бизнесе, открывая перед компаниями новые перспективы.

    "Для BP особенно важно стремление быть технологическим лидером, в частности в сферах, связанных с управлением ресурсами и разработкой конкретных месторождений. Инвестиции в сейсморазведку и геофизику, инженерное понимание месторождений и глубокие знания геологии являются долгосрочными и критически важными направлениями", - отметил Дж. Этген.

    Он подчеркнул, что в условиях стремительных изменений именно внедрение инновационных инструментов позволяет компании повышать эффективность работы и снижать риски.

    "Технологии открывают нам новые возможности для того, чтобы понимать месторождения глубже, точнее управлять процессами и создавать больше ценности для бизнеса и общества", - добавил представитель BP.

    INMerge2025 BP Джон Т. Этген
    John Etgen: Investments in seismic, geophysics critical for BP

    Последние новости

    13:40

    Армения надеется на реализацию сторонами плана Трампа по Газе

    В регионе
    13:40
    Фото

    В рамках Азербайджано-узбекского медиафорума прошли обсуждения по этической ответственности

    Медиа
    13:39

    Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30

    COP29
    13:37

    Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространства

    Другие страны
    13:34

    Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории Газы

    Другие страны
    13:30

    Президент и первый вице-президент направили венок на церемонию прощания с Джабиром Имановым

    Kультурная политика
    13:28
    Фото

    Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ

    Командные
    13:24

    Азербайджан расширяет доступ к медстрахованию для заключенных-иностранцев

    Милли Меджлис
    13:20

    Представитель SOCAR: Усилия по декарбонизации приносят коммерческую ценность

    Энергетика
    Лента новостей