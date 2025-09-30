İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Con Etgen: "BP üçün seysmik kəşfiyyata və geofizikaya investisiyalar kritik əhəmiyyətə malikdir"

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2025
    • 13:49
    Con Etgen: BP üçün seysmik kəşfiyyata və geofizikaya investisiyalar kritik əhəmiyyətə malikdir

    Biznesin inkişafı və effektivliyi şirkətlərin yeni texnologiyaları tətbiq etmə və onların potensialından istifadə etmə bacarığından birbaşa asılıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri BP şirkətinin seysmik kəşfiyyat üzrə məsləhətçisi Con T. Etgen "PASHA Holding" tərəfindən təşkil edilən "INMerge 2025" İnnovasiya Sammiti çərçivəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müasir rəqəmsal iqtisadiyyatın meydana çıxardığı bacarıq və metodlar enerji biznesində də uğurla tətbiq olunur və şirkətlər üçün yeni perspektivlər açır.

    "BP üçün xüsusilə resursların idarə edilməsi və konkret yataqların işlənməsi ilə bağlı sahələrdə texnoloji liderə çevrilmək istəyi önəmlidir. Geologiya sahəsində dərin biliklər, seysmik kəşfiyyat və geofizikaya investisiyalar böyük əhəmiyyət kəsb edən uzunmüddətli istiqamətlərdir", - C.Etgen qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, sürətli dəyişikliklər şəraitində məhz innovativ alətlərin tətbiqi şirkətə işin səmərəliliyini artırmağa və riskləri azaltmağa imkan verir.

    "Texnologiyalar bizi yeni imkanlarla təmin edərək yataqları daha dərindən anlamağa, prosesləri daha dəqiq idarə etməyə, biznes və cəmiyyət üçün daha çox dəyər yaratmağa kömək edir", - BP-nin nümayəndəsi əlavə edib.

    INMerge2025 BP Con T. Etgen
    Джон Этген: Для BP критически важны инвестиции в сейсморазведку и геофизику
    John Etgen: Investments in seismic, geophysics critical for BP

    Son xəbərlər

    15:04
    Foto

    Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    15:04

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"

    Komanda
    14:59

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    14:59

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    14:58

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    14:55

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    14:54
    Foto

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:53

    Xəstəxanaya yerləşdirilən Ramiz Quliyevin son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti