    "Sumqayıt"ın yarımmüdafiəçisi Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 16 dekabr, 2025
    • 11:11
    Sumqayıtın yarımmüdafiəçisi Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    "Sumqayıt"ın yarımmüdafiəçisi Rüstəm Əhmədzadə Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, onun yubileyi XV tura təsadüf edib.

    25 yaşlı futbolçu "Neftçi" ilə qarşılaşmaya (2:2) start heyətində çıxıb.

    O, 100 matçda 10 qola imza atıb. Debütü 2021/2022 mövsümünə təsadüf edən Əhmədzadə üç klubun formasını geyinib. O, "Zirə"də 80 (6 qol), "Sumqayıt"da 14 (4 qol), "Qarabağ"da 6 dəfə şans qazanıb.

    Qeyd edək ki, Rüstəm Əhmədzadə turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 450-ci futbolçu olub.

    Peşəkar Futbol Liqası "Sumqayıt" klubu Rüstəm Əhmədzadə Misli Premyer Liqası XV tur

