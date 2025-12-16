"Sumqayıt"ın yarımmüdafiəçisi Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib
Futbol
16 dekabr, 2025
- 11:11
"Sumqayıt"ın yarımmüdafiəçisi Rüstəm Əhmədzadə Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, onun yubileyi XV tura təsadüf edib.
25 yaşlı futbolçu "Neftçi" ilə qarşılaşmaya (2:2) start heyətində çıxıb.
O, 100 matçda 10 qola imza atıb. Debütü 2021/2022 mövsümünə təsadüf edən Əhmədzadə üç klubun formasını geyinib. O, "Zirə"də 80 (6 qol), "Sumqayıt"da 14 (4 qol), "Qarabağ"da 6 dəfə şans qazanıb.
Qeyd edək ki, Rüstəm Əhmədzadə turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 450-ci futbolçu olub.
