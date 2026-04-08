    Джедович-Ханданович: Сербия ведет переговоры с Азербайджаном о расширении поставок энергоносителей

    Белград и Баку продолжают переговоры относительно поставок энергоносителей на ближайшую перспективу, а также по вопросам воплощения совместных инфраструктурных инициатив.

    Как сообщает Report, об этом написала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам визита в Азербайджан на своих страницах в социальных сетях.

    Д. Джедович-Ханданович указала, что провела переговоры с министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым о комплексном взаимодействии между двумя государствами, особо отметив, что энергетические ресурсы формируют основу двустороннего товарооборота.

    "Объемы поставок природного газа из Азербайджана выросли в два раза с момента запуска нашего сотрудничества [в этом направлении -ред.] три года назад. Мы ведем дальнейшие переговоры о поставках энергоносителей на предстоящий период, а также об общих инфраструктурных проектах", - заявила министр.

    Как отметила Д.Джедович-Ханданович, в следующем месяце будет открыто прямое авиасообщение между Белградом и Баку, а также запланирована серия визитов на высшем уровне.

    "Я удовлетворена тем, что сегодняшние переговоры позволили углубить наш диалог, что представляет собой значимый шаг на пути к дальнейшему укреплению энергетической безопасности Сербии и расширению стратегического партнерства между нашими государствами", - написала глава ведомства.

    Д.Джедович-Ханданович акцентировала внимание на том, что Азербайджан является для Сербии не просто газовым поставщиком, а стратегическим партнером. В рамках встреч с министром экономики Микаилом Джаббаровым и главой Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) были рассмотрены конкретные этапы реализации проекта по возведению газовой электростанции вблизи города Ниш, способного трансформировать энергетический ландшафт Сербии.

    "Мы обговорили сроки сооружения объекта по выработке электрической и тепловой энергии. Данный проект усиливает партнерство, основу которого заложили президенты Александр Вучич и Ильхам Алиев", - подчеркнула Д.Джедович-Ханданович.

    Предполагается, что новая станция станет одной из опор энергетической системы Сербии: она обеспечит высокую производственную эффективность и минимальный уровень выбросов. Помимо этого, проект даст возможность в полной мере использовать имеющуюся инфраструктуру и расширить спектр источников энергоснабжения. "Это вложение в развитие южных регионов Сербии, в промышленный сектор и создание новых рабочих мест. Это основа будущего, в котором энергетика содействует технологическому прогрессу - от искусственного интеллекта до новых центров обработки данных", - заключила Д. Джедович-Ханданович.

    Serbiyalı nazir: "Enerji resurslarının tədarükünün artırılmasına dair Azərbaycanla danışıqlar aparırıq"
    Serbia in talks with Azerbaijan to expand energy supplies

